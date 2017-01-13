В Україні запровадили нову будівельну норму для підвищення енергоефективності будівель

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) розробило і впровадило будівельну норму (ДБН) 2 В.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель», яка встановлює вимоги до енергоефективності та буде застосовуватися під час проектування будинків і будівель.

Читайте такожМінрегіон скоротив кількість будівельних норм в 2 рази – віце-прем'єр Зубко

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко на презентації будівельної норми.

«Нова будівельна норма «Теплова ізоляція будівель» - це встановлення мінімальних вимог до енергоефективності будівель і впровадження єдиних із країнами ЄС стандартів для розрахунку показників енергоефективності», - сказав Зубко.

За його словами, метою цієї норми є забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів на опалення та охолодження, забезпечення нормативних параметрів мікроклімату приміщень.

Також віце-прем'єр зазначив, що ДБН передбачає вимоги до показників енергоефективності та теплотехнічних показників теплоізоляції.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства має намір змінити 28 будівельних норм (ДБН) для відповідності сучасним стандартам до кінця 2017 року.