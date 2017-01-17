Збільшення мінімальної зарплати не вплине на виплату субсидій - Гройсман

Збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень з 1 січня поточного року жодним чином не вплине на систему виплати субсидій, всі субсидії будуть виплачуватися в повному обсязі, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході спілкування з журналістами.

"Це чергова неправда, яку нав'язують. Жодного відношення мінімальна зарплата до виплати субсидії не має. Субсидія - це персональна знижка. Субсидії в 2016-2017 році будуть отримувати в повному обсязі", - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня поточного року в Україні набула чинності норма про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Додатковий обсяг видатків на забезпечення підвищення мінімальної зарплати, за оцінками уряду, складе 28 мільярдів гривень. Крім того, з початку року набрали чинності законодавчі норми, якими серед іншого передбачається введення штрафу за виплату зарплат "у конверті" у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

За даними Мінсоцполітики, житлові субсидії станом на кінець грудня 2016 року отримували майже 6,7 мільйона сімей, які подали заяви на їх одержання 7,1 мільйона сімей. Субсидії, призначені громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, не будуть переглядатися до кінця поточного опалювального сезону 2016-2017 років.