Експерти підрахували, на скільки подорожчало житло в Києві за три роки

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва за період з грудня 2013 року по грудень 2016 року зросла на 72,3% – до 22,98 тис. грн/кв. м, порівняно з січнем 2016 року ціни зменшилися на 0,5%, повідомляє у своєму звіті інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

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За даними експертів, до грудня 2013 року кількість новобудов на первинному ринку житла Києва збільшилася на 9,9% (з 142 до 156), а з січня 2016 зросла на 18,2% (з 132 до 156).

За станом на кінець 2016 року кількість новобудов економ-класу становила 58 об'єктів, комфорт-класу та бізнес-класу - по 39, преміум-класу - 20.

Середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва за період з грудня 2013 року по грудень 2016 року збільшилася на 102,3% і станом на початок січня 2017 року становила 35,06 тис. грн/кв. м, при цьому доларові ціни знизилися на 34,3%, – до 1308 дол./кв. м.

За даними аналітиків, з грудня 2013 року по грудень 2016 обсяг пропозиції на вторинному ринку житла Києва збільшився на 30,5% і становив 22410 квартир.

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Також повідомляється, що з січня по грудень 2016 року зменшилася вартість житла у всіх районах Києва - від 1,9% у Шевченківському до 13,5% у Подільському районі. У доларовому еквіваленті зниження середніх цін становило від 8,9% до 19,7%.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва порівняно з листопадом зменшилась на 1,3% – до 22,98 тис. грн/кв. м, порівняно з груднем 2015 року ціни збільшилися на 1,3%.

За даними порталу «Столична нерухомість», середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва в грудні 2016 року знизилася на 0,7% - до 35,06 тис. грн/кв. м, при цьому доларові ціни знизилися на 0,7%, – до 1308 дол./кв. м.