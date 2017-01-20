У Мінсоцполітики розповіли, куди прийшла більшість "космічних" платіжок за опалення

Про це в парламенті заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

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«Що стосується тих, хто отримав такі рахунки, більша частина з них належить до жителів Києва. Якщо в середньому по Україні близько 50% домогосподарств користується субсидією, то в Києві з об'єктивних причин рівень доходів дещо вищий. Тут субсидіями користується лише 20% домогосподарств і тому такі випадки є (платежів за комунальні послуги по 5-7 тис. грн за місяць - УНІАН)», - сказав міністр.

Також він додав, що фахівці Мінсоцполітики і Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ окремо розбиратимуться з кожним випадком отримання таких високих рахунків за комунальні послуги.

«Із 7,1 млн домогосподарств, які отримують субсидії, жодне з них такі космічні платіжки не отримало», - додав Рева.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціював розслідування діяльності і притягнення до кримінальної відповідальності компаній-постачальників комунальних послуг за виставлені громадянам завищені рахунки за надання цих послуг. Про це він заявив на засіданні Кабміну після того, як було заслухано доповідь про те, що «Київенерго» виставило високі рахунки мешканцям Києва за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

У свою чергу в компанії заявили, що всі нарахування були зроблені згідно з постановою Кабміну, який прив'язав вартість опалення до температури повітря та тривалості опалювального періоду. Також комерційний директор "Київенерго" Євген Бушма попереджав, що платіжки в 1,5-2 тис. грн, які в середині листопада отримали багато жителів Києва, можуть ще зрости в майбутньому.

В середині січня цього року багато жителів столиці отримали квитанції з високими рахунками (за оцінками споживачів) на оплату послуги з централізованого опалення від компанії «Київенерго», що стало причиною запитань від народних депутатів на адресу Кабміну.