У "Київенерго" придумали виправдання "космічним" платіжкам за опалення

Енергогенеруюча компанія "Київенерго", яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці України, пояснює високі рахунки за опалення для будинків з будинковим приладом обліку теплової енергії недосконалим законодавством, яке не дозволяє справедливо враховувати енергію, спожиту мешканцями.

Про це на прес-конференції повідомив комерційний директор "Київенерго" Євген Бушма.

За його словами, мешканці багатоквартирних будинків, які встановили квартирні прилади обліку тепла, повинні своєчасно передавати показання своїх лічильників в теплопостачальну компанію для коректного розподілу спожитого тепла кожною квартирою, однак це не завжди відбувається. Крім того, додав Бушма, законодавство ніяк не зобов'язує споживачів передавати свої показання, з-за чого потерпають сусіди, у яких немає квартирного лічильника, так як спожите тепло квартирами з лічильниками, які не передали свідчення, розподіляється на квартири без лічильників.

"Приклад, який дуже яскраво відобразив цю проблему: в конкретному будинку 84 квартири спожили 157 Гкал, якщо розкидати на кожну квартиру це 1,7-1,8 Гкал на квартиру, що досить адекватне кількість тепла, так як конкретно в цьому випадку площа квартири 123 кв. м. В даному будинку 67 квартир з 84 обладнані квартирними лічильниками, 18 квартир не обладнані. У рахунках за грудень 50 квартир з 67 передають показання лічильників і їм йдуть нарахування за цими лічильниками. А 17 квартир свідчення не передали, тому в даному випадку у людини без квартирного лічильника за листопад був рахунок 4,5 тисячі гривень, а за грудень вже 9 тисяч гривень. Тому що, ті 17 квартир не передали показання лічильників", - сказав Бушма.

Присутня на прес-конференції Ольга Ієвлева, директор з правового забезпечення ак "Київенерго", пояснила дану проблему недосконалим законодавством.

"Ми просимо людей передавати показання, так як, на жаль, існує недосконале нормативне регулювання. Коли ми перейшли на прямі договори, ми виявили, що для споживачів є норми, які дійсно дискредитують", - сказала Ієвлева.

Вона зазначила, що компанія неодноразово наполягала під час зустрічей із законодавчою і виконавчою владою про необхідність внесення змін у законодавство. "Для того, щоб пояснити, що нам потрібно змінити законодавство, щоб у таких випадках надати право всім теплопостачальним компаніям країни нараховувати за нормами споживачеві, який не передав показання приладу обліку, а потім, коли він передасть показання, робити перерахунок", - сказала вона, додавши, що згідно з діючими нормами і правилами теплопостачальна компанія не має права виставляти рахунок для квартири, де встановлений лічильник ні нормою, ні за усередненим показником, а зобов'язана розподіляти спожиті гігакалорії на квартири, де немає лічильника.

На питання журналістів, чи означає те, що споживач з лічильником, який не передав показання, може не платити, Ієвлева відповіла, що, на жаль, так.

"Правила передбачають обов'язок споживача зняти показання. Не передбачають обов'язки їх передавати... Правила передбачають розрахунковий календарний місяць за фактичними показниками, якщо фактичних показників немає - значить квартира спожила нуль", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціював проведення розслідування діяльності і притягнення до кримінальної відповідальності компаній-постачальників комунальних послуг за виставлені громадянам завищені рахунки за надання цих послуг. Про це він заявив на засіданні Кабміну після того, як було заслухано доповідь про те, що "Київенерго" виставило високі рахунки мешканцям Києва за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

У свою чергу в компанії заявили, що всі нарахування були зроблені згідно з постановою Кабміну, яке прив'язав вартість опалення до температури повітря та тривалості опалювального періоду. Також комерційний директор "Київенерго" Євген Бушма попереджав, що платіжки в 1,5-2 тисячі гривень, які в середині листопада отримали багато жителів Києва, можуть ще зрости в майбутньому.

В середині січня цього року багато жителів столиці отримали квитанції з високими рахунками (за оцінками споживачів) на оплату послуги з централізованого опалення від компанії "Київенерго", що стало причиною запитань від народних депутатів на адресу Кабміну.