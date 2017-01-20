КМДА анонсувала розслідування "космічних" платіжок за опалення в Києві

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, передає прес-служба відомтсва.

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«Випадки можливих зловживань при нарахуванні за опалення розслідуватиме київська житлово-комунальна інспекція. У столиці є дві основні теплопостачальні організації - «Київенерго» і «Єврореконструкція». Також є споживачі, які за договором отримують тепло від інших приватних підприємств та організацій. Однак для всіх без винятку киян має діяти справедливий і зрозумілий механізм нарахування», - цитує прес-служба Пантелєєва.

Він також зазначив, що існують об'єктивні фактори нарахувань, які мають враховувати споживачі, але жодних махінацій з платежами бути не повинно.

«Цього місяця в зоні обслуговування змістилися дати зняття показань будинкових приладів обліку тепла. Якщо раніше зняття відбувалося з 19 до 26 числа, то грудневі зняття відбувалися в останні дні місяця. Тому збільшився і період оплати. Також мешканцям слід враховувати зниження температури повітря, яке безпосередньо впливає на обсяг спожитого будинком тепла. Однак якщо всі ці фактори враховано, але ви сумніваєтеся в правильності рахунки за тепло - ми проведемо відповідне розслідування. Для цього у столиці створена і працює відповідна інспекція, працівники якої виїдуть на місце, перевірять стан роботи системи і вимагатимуть обґрунтування від теплопостачальних організацій», - повідомив Пантелєєв.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціював проведення розслідування діяльності і притягнення до кримінальної відповідальності компаній - постачальників комунальних послуг за виставлені громадянам завищені рахунки за надання цих послуг. Про це він заявив на засіданні Кабміну після того, як було заслухано доповідь про те, що «Київенерго» виставило високі рахунки мешканцям Києва за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

У свою чергу в компанії заявили, що всі нарахування були зроблені згідно з постановою Кабміну, яка прив'язала вартість опалення до температури повітря та тривалості опалювального періоду. Також комерційний директор "Київенерго" Євген Бушма попереджав, що платіжки в 1,5-2 тис. грн, які в середині листопада отримали багато жителів Києва, можуть ще зрости в майбутньому.

В середині січня цього року багато жителів столиці отримали квитанції з високими рахунками (за оцінками споживачів) на оплату послуги з централізованого опалення від компанії «Київенерго», що стало причиною запитань від народних депутатів на адресу Кабміну.