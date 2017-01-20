Субсидії на оплату компослуг в 2016 році зросли майже на 60%

Жителям України у 2016 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 5,7 мільярда гривень, що на 58%, або на 3,3 мільярда гривень, що більше, ніж у 2015 році, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії були призначені на загальну суму 3,4 мільярда гривень, у сільській – 2,3 мільярда гривень.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у 2016 році було призначено 7,7 мільйона сімей, що становило 103,3% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. При цьому в міській місцевості субсидії було призначено 5,2 мільйона сімей, у сільській – близько 2,5 мільйона сімей. Порівняно з 2015 роком кількість сімей, яким було призначено субсидії, зросла на 42,4%, або на 2,3 мільйона.

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Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у грудні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 25,1% – до 1364,5 гривні.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано у Волинській і Тернопільській областях (1702,3 гривні і 2036,9 гривні відповідно), найменший – в Одеській області (609,5 гривні).

Як повідомляв УНІАН, жителям України у 2015 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 2,4 мільярда гривень, що на 2 мільярди гривень, або у 6 разів більше, ніж у 2014 році.