Будівельні підприємства України за рік збільшили обсяги робіт на 13%

За даними Держстату, будівельні підприємства збільшили обсяги робіт з будівництва будівель на 15,2% - до 36,3 млрд грн.

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При цьому обсяг робіт з будівництва житлових будинків збільшився на 13% - до 17,25 млрд грн, а з будівництва нежитлових об'єктів - на 17,4%, до 19,04 млрд грн. Обсяг робіт з будівництва інженерних споруд знизився на 11% - до 35 млрд грн.

Роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння торік становили 80,9% від загального обсягу, роботи з капітального та поточного ремонту – 10,8% та 8,3% відповідно.

Найбільше зростання обсягів будівництва за підсумками минулого року було зафіксовано у Вінницькій (на 41,2%, до 2,38 млрд грн), Харківській (на 28,8% - до 7,1 млрд грн) і Київській (на 26,7%, до 3,9 млрд грн) областях.

За даними Держстату, будівельні підприємства Києва у 2016 році збільшили обсяги робіт на 23,5% - до 16,311 млрд грн, виконавши 23% від загального обсягу робіт у країні.

Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України у січні-листопаді 2015 року скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 18,8% – до 47 млрд грн.