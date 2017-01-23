Експерти назвали міста з найдорожчим у світі житлом
19:31, 23 січня 2017Нерухомість
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Найдорожче в світі житло виявилося в Гонконзі (Китай), Сіднеї (Австралія) та Ванкувері (Канада).
У Гонконзі найдорожче в світі житло / Фото УНІАН
Про це повідомляє CNN з посиланням на щорічне дослідження Demographia.
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За даними експертів, найбільш недоступний ринок житлової нерухомості у Гонконзі. Місто очолює цей рейтинг протягом останніх семи років.
У першу десятку також потрапили Окленд (Нова Зеландія), Сан-Хосе (США), Мельбурн (Австралія), Гонолулу, Лос-Анджелес, Сан-Франциско (всі три – США) і Борнмут (Великобританія).
Найдоступніше житло, за оцінкою фахівців, можна знайти в Расіні, Бей-Сіті, Декейтері, Елмірі та Іст-Страудсберзі (всі – США).
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