Експерти назвали міста з найдорожчим у світі житлом

Про це повідомляє CNN з посиланням на щорічне дослідження Demographia.

Читайте такожДоступність житла в європейських столицях: лондонцеві потрібно 26 років, щоб накопичити перший внесок

За даними експертів, найбільш недоступний ринок житлової нерухомості у Гонконзі. Місто очолює цей рейтинг протягом останніх семи років.

У першу десятку також потрапили Окленд (Нова Зеландія), Сан-Хосе (США), Мельбурн (Австралія), Гонолулу, Лос-Анджелес, Сан-Франциско (всі три – США) і Борнмут (Великобританія).

Найдоступніше житло, за оцінкою фахівців, можна знайти в Расіні, Бей-Сіті, Декейтері, Елмірі та Іст-Страудсберзі (всі – США).