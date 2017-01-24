Зекономленою субсидією можна сплатити комунальні послуги у наступних місяцях - Мінсоцполітики

Зекономлена субсидія в попередніх місяцях може використовуватися для оплати послуг ЖКГ в наступних періодах, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

Згідно з повідомленням, сім'я може скористатися своїм законним правом і використовувати заощаджену в попередньому місяці субсидію в рахунок наступного комунального платежу. Таким чином, заощаджена субсидія не може трактуватися постачальниками послуг як заборгованість по оплаті комунальних послуг і не є підставою для скасування допомоги.

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Крім того, в повідомленні зазначено, що постачальники послуг зобов'язані відображати розмір субсидії або переплату - заощаджену субсидію - в комунальних рахунках. Також постачальники комунальних послуг не мають права "ігнорувати" переплату і вимагати у людей оплачувати послуги в повному обсязі, при цьому шантажуючи "відключити опалення" або "відрізати газ". Це грубе порушення чинного законодавства, а саме постанови Кабінету міністрів № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

Як повідомляв УНІАН, станом на 21 грудня 2016 року житлові субсидії отримували 6,7 мільйона сімей, подали заяви на їх одержання 7,1 мільйона.