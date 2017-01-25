Фонд Сінгапуру купив хмарочос в центрі Нью-Йорка за $1 мільярд

Сінгапурський суверенний фонд добробуту (GIC) разом з американським інвестиційним трастовим фондом Paramount Group придбав хмарочос в центрі Нью-Йорка.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на спільну заяву фондів.

За даними агентства, будівля знаходиться на Манхеттені за адресою: Уолл-стріт, 60. Загальна сума угоди становить $1,04 млрд. Сінгапурський фонд отримає 95% акцій 47-поверхового будинку площею 148 тис. кв. м.

У даний момент в хмарочосі за цією адресою знаходиться американська штаб-квартира Deutsche Bank, додає агентство.

GIC є одним із найбільш відомих світових інвесторів у нерухомість. Він інвестував більш ніж в 350 об'єктів нерухомості, які знаходяться у 40 країнах світу. Серед них, наприклад, Time Warner Center в Нью-Йорку.