У Харкові через порушення техніки безпеки почали відключати газ у будинках

Про це повідомив заступник директора КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» Олександр Ярмак, передає прес-служба міськради.

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Один із таких будинків розташований по вул. Отакара Яроша, 15. Газа там немає вже другий день. За словами Олександра Ярмака, з 85 квартир порушення правил безпеки газопостачання були виявлені в 62-х.

Основні порушення - це установлення несертифікованої гофрованої труби від газового приладу до димоходу, облаштування витяжки над варильною плитою, відсутність кишень для чищення димоходів і відсутність вентиляційних каналів.

Якщо мешканці не виконують видані їм приписи на усунення порушень, то «Харківміськгаз» відрізає газопостачання.

«У газовиків немає можливості відключати газ поквартирно, тому відключають зазвичай весь стояк. Зворотне підключення здійснюється тільки в тому випадку, якщо будуть усунуті всі порушення. Наприклад, на даний момент в місті відключено від газопостачання 14 будинків, але сьогодні можуть знову ввімкнути газ в семи-восьми - там, де порушення усунуті. Така робота ведеться постійно. Це робиться не для того, щоб позбавити людей газу, а щоб убезпечити жителів, виключити можливість вибуху та отруєння чадним газом. Як ви пам'ятаєте, зовсім недавно у провулку Автострадному, 10 отруїлися чадним газом семеро людей», - повідомив Ярмак.