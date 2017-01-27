У Мін'юсті відзвітували про боротьбу з рейдерством за рік

Комісія при Міністерстві юстиції України з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації майнових прав та бізнесу у 2016 році задовольнила понад 500, або 50% від усіх поданих скарг про захоплення бізнесу та нерухомості.

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Про це на прес-конференції повідомив секретар комісії Віталій Гайдук.

«У 2016 році було подано понад 1000 скарг ... 50% скарг було задоволено», - сказав він, додавши, що в січні цього року надійшло 50 скарг.

Гайдук зазначив, що після набуття чинності 2 листопада «антирейдерським» законом, тенденція до незаконного захоплення власності знизилася і скарг до комісії стало надходити менше.

«Зараз немає глобальних рейдерських дій з боку державних реєстраторів разом з рейдерами. Зараз все зводиться до помилок або неправильного трактування законодавства», - зазначив він.

Також Гайдук повідомив, що комісія з 1 лютого залучає до роботи представників Американської торгової палати, Європейської бізнес-асоціації та Офісу бізнес-омбудсмена. За його словами, цей факт дозволить краще захищати права бізнесменів при розгляді скарг про захоплення власності.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 жовтня прийняла за основу і в цілому розроблений за участю Міністерства юстиції «антирейдерський закон». Президент підписав його 28 жовтня.

Основними новаціями закону є упровадження нотаріального засвідчення підписів голови та секретаря загальних зборів компанії при реєстрації змін юридичної особи; нотаріального засвідчення підписів на статутних документах, розподільному балансі, заяві про вихід з товариства; кримінальної відповідальності реєстраторів за неправомірні дії при перереєстрації власності.