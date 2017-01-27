Киянам пропонують реструктуризувати борги за компослуги на 5 років

Мешканці Києва, які мають борг за житлово-комунальні послуги, зможуть скористатися механізмом розстрочення (реструктуризації) на 5 років. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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Згідно з повідомленням, комунальний концерн «Центр комунального сервісу» (ЦКС) пропонує реструктуризацію на строк до 5 років без сплати першого внеску. Відповідні угоди жителі столиці можуть укласти з 1 лютого до 31 березня. Таким чином, з 1 лютого кияни, які мають борг за житлово-комунальні послуги, можуть скористатися механізмом розстрочення (реструктуризації).

Як зазначили в прес-службі, для укладення договору необхідно звернутися із заявою до бухгалтера за нарахуваннями, який проводить прийом у житлово-експлуатаційній організації.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Держстату, заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в листопаді минулого року збільшилася на 21,8% порівняно з показником на кінець жовтня і досягла 7,8 млрд грн. Заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій становила 2,5 млрд грн, а за вивезення побутових відходів 390 млн грн. При цьому заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення становила 1,6 млрд грн, а за електроенергію - 3,1 млрд грн.