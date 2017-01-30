У Держгеокадастрі розповіли, скільки земельних ділянок роздали за рік учасникам АТО

Учасники антитерористичної операції (АТО) в 2016 році отримали у власність 36 тис. земельних ділянок загальною площею 39,3 тис. га, що в 2,5 разу більше, ніж за 2015 рік.

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Про це у відповіді на запит УНІАН повідомила прес-служба Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

«За оперативною інформацією територіальних органів Держгеокадастру, органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади надано у власність учасникам антитерористичної операції в 2016 році 36,061 тис. земельних ділянок загальною площею 39,333 тис. га», - йдеться в повідомленні.

При цьому в прес-службі відзначили, що в 2014 році учасникам АТО видали 1,296 тис. земельних ділянок загальною площею 543,82 гектара, в 2015 році – 14,475 тис. земельних ділянок загальною площею 9,512 тис. гектарів.

Повідомляється, що за період з 2014 по 2016 рік учасники АТО одержали 51,832 тис. земельних ділянок загальною площею 49 тис. 390 га.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2016 року Держгеокадастр повідомив, що в 2015 році учасники антитерористичної операції та сім'ї загиблих воїнів одержали у власність майже 17,5 тис. земельних ділянок загальною площею 11 тис. га.