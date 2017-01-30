Розенко про комуналку: Не треба лякати людей, підвищувати тарифи далі нікуди

В Україні сьогодні немає жодних підстав говорити про збільшення в поточному році тарифів на ЖКГ або газ. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає прес-служба Кабміну.

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«Я певен, наразі не існує економічних передумов підвищувати ціни на газ, електроенергію та послуги ЖКГ. Станом на кінець січня я не бачу ніяких мотивів для підняття цін на газ і ЖКГ-послуги протягом 2017 року. Не треба лякати людей. Коли прийде час, уряд не ховатиметься, а відкрито сповістить українців про підняття тарифів», - сказав він.

«Але на мою думку, нинішня ціна на газ вже відповідає європейській і економічно обґрунтована. Підвищувати далі її вже немає куди», - наголосив віце-прем’єр-міністр.

Розенко також зауважив, що у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн розмір призначених субсидій в цьому опалювальному сезоні не переглядатиметься. «Ні. Субсидії у зв’язку з цим не переглядатимуть», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, станом на 21 грудня 2016 року житлові субсидії отримували 6,7 мільйона сімей, подали заяви на їх одержання 7,1 мільйона.