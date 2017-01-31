Директор НАБУ заявив про новий вид рейдерства в Україні

В Україні останнім часом з'явилася нова форма рейдерського захоплення приватної власності шляхом втручання в реєстри власності і підміни прізвищ власників майна.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова НАБУ Артем Ситник.

“Зараз спостерігається масове рейдерство шляхом втручання в реєстри власності: власник з нього викидається і вноситься прізвище іншої особи. Буду з цього питання зустрічатися з міністром юстиції, тому що це нова форма рейдерства", - сказав Ситник.

Як повідомляв УНІАН, Комісія при Міністерстві юстиції України з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації майнових прав та бізнесу в 2016 році задовольнила більше 500 або 50% від усіх поданих скарг про захоплення бізнесу та нерухомості.

Верховна Рада 6 жовтня прийняла за основу і в цілому розроблений за участю Міністерства юстиції «антирейдерський закон». Президент підписав його 28 жовтня.

Основними нововведеннями закону є впровадження нотаріального засвідчення підписів голови та секретаря загальних зборів компанії при реєстрації змін юридичної особи; нотаріального засвідчення підписів на статутних документах, заявах про вихід з товариства; кримінальної відповідальності реєстраторів за неправомірні дії при перереєстрації власності.