Борги українців за компослуги в грудні зросли на 17%

Заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в грудні збільшилася на 17% порівняно з показником на кінець листопада і досягла 9,4 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за звітний період трохи зменшилася і становить 2,4 мільярда гривень, заборгованість за вивезення побутових відходів дещо збільшилася – до 400 мільйонів гривень.

При цьому заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення скоротилася на 6% – до 1,5 мільярда гривень.

За даними Держстату, в грудні українці сплатили за електроенергію 2 мільярди гривень (108,4% від нарахованих за цей період сум). При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець грудня склала 3,3 мільярда гривень.

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Загалом у грудні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 7,9 мільярда гривень, що становило 63,8% нарахованих за цей період сум. Найвищий рівень оплати спостерігався у Рівненській, Чернігівській та Вінницькій областях (105,4%, 97% та 94,4% відповідно), а найнижчий – у Закарпатській, Луганській та Дніпропетровській областях (42,2%, 46,5% та 53,4% відповідно).

Також повідомляється, що за січень-грудень 2016 року з населенням було укладено 36,1 тисячі договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 165 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в листопаді збільшилася на 21,8% порівняно з показником на кінець жовтня досягла 7,8 мільярда гривень.