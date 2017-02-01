Авдіївку опалюють за рахунок заводської теплоенергоцентралі на газі - ДСНС

Теплопостачання в Авдіївці, де 30 січня в результаті бойових дій сталося пошкодження повітряної високовольтної лінії 110 кВ, здійснюється централізовано за рахунок заводський теплоелектроцентралі на природному газі.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Температура теплоносія в тепломережі - 50 градусів тепла, в квартирах температура повітря 15 градусів тепла", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що 30 січня о 18:35 відбулося пошкодження високовольтної повітряної лінії 110 кВ поблизу р. Авдіївка, що призвело до припинення електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою і забезпечують теплом 22-тисячне місто.

У ДСНС зазначили, що централізоване водопостачання здійснюється за графіком з резерву, в разі необхідності буде забезпечено підвезення води.

Централізоване електропостачання відсутнє. Об'єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 5 генераторів ДСНС (в резерві перебувають 12 генераторів різної потужності, додатково залучено 3 потужних пересувних електростанції).

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"Станом на 7 ранку 1 лютого домовленість про режим тиші не виконана, обстріли тривають", - підкреслили у відомстві.

Зазначається, що 31 січня були пошкоджені залізничні колії сполученням Авдіївка - Очеретине. 4 піротехнічних розрахунку ДСНС знаходяться у готовності для проведення робіт з розмінування після настання режиму тиші, 2 піротехнічних розрахунку знаходяться в резерві.

"Розгорнуто 11 пунктів обігріву (7 ДСНС, 3 стаціонарних, 1 благодійної організації), які звернулися близько 900 осіб, забезпечено харчування 3 польовими кухнями. Температура повітря навколишнього середовища становить 15 градусів морозу. Відпрацьовані питання по евакуації людей похилого віку з будинку пристарілих і близько 12 тисяч осіб у разі ускладнення обстановки (в даний час виявили бажання 140 осіб)", - підкреслили в прес-службі.