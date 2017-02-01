У "Київенерго" розповіли, за яких умов перерахують "космічні" платіжки

Енергогенеруюча компанія «Київенерго», яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці України, обіцяє перерахувати рахунки за опалення для мешканців багатоквартирних будинків, де будуть виявлені і зафіксовані невраховані опалювальні площі, оскільки зараз вартість спожитого тепла такими приміщеннями рівномірно розподіляється між усіма мешканцями будинку, що призводить до некоректних нарахувань.

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Про це повідомив заступник директора структурного підрозділу «Київенерго» - «Київські теплові мережі» Олексій Фоменко.

«Ми виконаємо заміри, узгодимо актами з власниками цих (неврахованих - УНІАН) приміщень, яка у них опалювальна площа і відповідно виконаємо перерахунок кожного з мешканців. Якщо мешканці виконають зараз оплату, це врахується як аванс на наступний період, тобто, мешканці не постраждають», - сказав Фоменко.

Він зазначив, що зараз компанія активно співпрацює з міською владою для усунення таких випадків у майбутньому.

«Ми спільно з міською владою зараз проводимо інвентаризацію всіх будівель і споруд, тобто, ми запросили інформацію з БТІ (Бюро технічної інвентаризації - УНІАН) це на сьогоднішній момент джерело даних щодо опалювальних площах, і порівняти ці дані в білінговій системі, яку ми використовуємо», - сказав Фоменко, додавши, що на підставі отриманої інформації компанія спільно з мешканцями буде проводити перевірки для виявлення реальної ситуації по опаленню в їхньому будинку.

Як повідомлялося, в середині січня цього року багато жителів столиці отримали квитанції з високими рахунками (за оцінками споживачів) на оплату послуги з централізованого опалення від компанії «Київенерго».

У компанії випадки завищених платіжок пояснили наявністю в деяких будинках неврахованих опалювальних площ, а також тим, що частина мешканців вчасно не передали показники індивідуальних лічильників.

«Київенерго» забезпечує споживачів Києва електричною та тепловою енергією. Генерація компанії здійснюється на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. «Київенерго» має 5 структурних підрозділів, у тому числі дві філії — «Енергосервіс» і сміттєспалювальний завод «Енергія». Чисельність працівників компанії перевищує 12 тис. осіб. 75% акцій компанії належить енергохолдингу українського мільярдера Ріната Ахметова ДТЕК, ще 25% - Фонду державного майна України.