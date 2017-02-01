Нацкомісія підвищила тарифи на тепло для бюджетних установ та промисловості

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на теплову енергію для бюджетних установ та промисловості в середньому на 7,5% - до 1,5 тис. грн/Гкал порівняно з тарифами, які діяли в січні.

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Відповідне рішення комісія підтримала на черговому засіданні.

Так, наприклад, тариф на теплову енергію для споживачів "Київенерго" виріс на 7,1% - до 1508,47 грн/Гкал. Для споживачів «Харківські теплові мережі» на 13,4% - до 1409,57 грн/Гкал. Для споживачів «Миколаївоблтеплоенерго» зростання становить 9,2% - до 1431,78 грн/Гкал.

Згідно з даними комісії зростання тарифу на тепло пов'язано із зростанням ціни природного газу як товару для виробників теплової енергії, який становить 11,4% порівняно з січнем.

Як повідомляв УНІАН, Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» з 1 лютого підвищив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 22% порівняно з січнем 2017 року – до 9 214,8 грн за тис. куб. м.

НКРЕКП у зв'язку з встановленою з 1 травня 2016 року єдиною ціною на природний газ для населення в 6 879 грн/тис. куб. м підвищила з 1 липня тарифи на централізоване теплопостачання та гарячу воду в Україні в середньому на 75-90%.