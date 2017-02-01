У Києві з початку року подорожчало нове житло

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в січні 2017 року порівняно з груднем 2016 року збільшилася на 1,4% – до 23,3 тис. грн/кв. м, порівняно з січнем 2016 року ціни збільшилися на 0,9%, повідомляє у своєму щомісячному звіті інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Читайте такожЕксперти підрахували, на скільки подорожчало житло в Києві за три роки

За даними експертів, минулого місяця на первинному ринку найбільше збільшилася вартість квартир бізнес-класу – на 3,9%, до 29,4 тис. грн/кв. м, преміум-класу – на 3,6%, до 45,7 тис. грн/кв. м. Трохи подорожчали квартири економ-класу на 0,2% – до 16,55 тис. грн/кв. м, а квартири комфорт-класу – на 0,3%, до 21,58 грн/кв. м.

Найбільш відчутно зросли ціни на квартири у Голосіївському, Оболонському та Шевченківському районах столиці – на 5%, 3,1% і 2,9% відповідно, в той час як вартість квартир у Дніпровському та Подільському районах знизилася на 1,2% і 0,6% відповідно.

За інформацією порталу, минулого місяця квартири до продажу пропонували 56 операторів у 158 об'єктах. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 37%. Новобудови бізнес-класу – 25%, комфорт-класу - 26% від загальної кількості, а преміум-класу – 12%.

При цьому в січні були припинені або призупинені продажі квартир у двох новобудовах.

Як повідомляв УНІАН, у грудні порівняно з листопадом 2016 року середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва зменшилася на 1,3% – до 22,98 тис. грн/кв. м, порівняно з груднем 2015 року ціни збільшилися на 1,3%.