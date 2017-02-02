У Нацкомісії кажуть, що українці справно платять за опалення і гарячу воду - рівень розрахунків 93%

Рівень розрахунків населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання в 2016 році становив майже 93%, повідомила прес-служба Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Читайте такожКиянам пропонують реструктуризувати борги за компослуги на 5 років«Стан розрахунків населення (за опалення та гарячу воду - УНІАН), за підсумками 2016 року, за даними звітності ліцензіатів НКРЕКП, не підтверджує інформацію про суттєве погіршення рівня оплати споживачів за надані комунальні послуги, який за умови своєчасного проходження розрахунків по пільгах і субсидіях у 2016 році, становить майже 93%, що відповідає рівню оплати в 2014-2015 роках», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням відомства, рівень оплати бюджетних установ та промисловості в 2016 році становив 100%.

У комісії також закликали органи місцевої влади та Київської міської державної адміністрації взяти під особистий контроль стан розрахунків споживачів за теплову енергію та надані комунальні послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води; стан проходження розрахунків по пільгах та субсидіях; стан оформлення пільг і субсидій; постійне проведення роз'яснювальної роботи серед населення з метою популяризації програми житлових субсидій; надання практичної допомоги при оформленні субсидії.

Читайте такожСубсидії на оплату компослуг в 2016 році зросли майже на 60%Як повідомляв УНІАН, борги населення за опалення та гарячу воду в грудні 2016 року зросли на 17%, порівняно з показником на кінець листопада і досягли 9,4 млрд грн.

Всього в грудні минулого року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 7,9 млрд грн, що становило 63,8% нарахованих за цей період сум.

За даними «Київенерго», заборгованість столичних споживачів теплової енергії станом на 1 січня 2017 року становила 3,8 млрд грн. Протягом 2016 року вона збільшилася вдвічі – з 1,9 млрд грн на 1 січня 2016 року.