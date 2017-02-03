Мінрегіон хоче будувати недороге муніципальне орендне житло

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ініціює будівництво недорогого муніципального орендного житла для забезпечення квартирами людей, які не можуть дозволити собі купити нерухомість.

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Про це на круглому столі повідомив заступник глави міністерства Лев Парцхаладзе.

"Ми хочемо впровадити поняття муніципального орендного житла ... Ним зможуть користуватися працівники бюджетної сфери, соціально незахищені люди і всі, хто не може придбати житло", - сказав він.

За словами Парцхаладзе, оренда такого житла буде нижчою від ринкової вартості в середньому на 30%.

Присутній на круглому столі перший заступник голови Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергій Комнатний зазначив, що попит на недороге орендне житло зростає в зв'язку з відсутністю доступного іпотечного кредитування, а також великою кількістю внутрішньо переміщених осіб через окупацію Криму та частини Донбасу.

"Нинішня орендна плата приблизно дорівнює середній заробітній платі в Україні", - сказав він, додавши, що в Європі цей показник перебуває на рівні 25%.

Нинішня орендна плата приблизно дорівнює середній заробітній платі в Україні", - сказав він, додавши, що в Європі цей показник знаходиться на рівні 25%.

Кімнатний додав, що проект будівництва муніципального орендного житла передбачає безкоштовне надання місцевими органами влади земельних ділянок під об'єкти нерухомості.

«Після цього на ділянку заходить інвестор-забудовник і проводить будівництво. Джерелами фінансування будівництва можуть бути державний бюджет, місцевий бюджет, іноземні інвестори під державні гарантії, внутрішні інвестори », - сказав він.

Побудоване житло буде передаватися управителю, який займатиметься обслуговуванням будинку.

Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України в 2016 році збільшили обсяги робіт у порівнянні з 2015 роком на 13,1% - до 70,9 млрд грн.