Україна б’є рекорди – чим вражатимуть покупців забудовники?

У порівнянні з докризовими часами попит на житло залишається мінімальним. Торік на столичному ринку нерухомості за місяць в середньому здійснювалось близько 500 угод з купівлі-продажу. Тоді як в 2012-2013 роках кількість операцій сягала трьох тисяч щомісяця. Причому частка угод на вторинному ринку складала не більше третини від загальних обсягів продажу.

Відтак, падали ціни. За минулий рік вони просіли в середньому на 10%. Така ж тенденція спостерігатиметься й у 2017-му, прогнозує аналітик консалтингової компанії SV Development Сергій Степенко. За його словами, на вторинному ринку столиці нині можна знайти квартири як у стареньких «хрущівках» - від 500 у.о. за квадратний метр, так і за тисячу майже в центрі. При цьому власники будуть вимушені і надалі знижувати ціни, інакше об’єкти простоюватимуть.

На первинному ринку ситуація з попитом - краща. Через недовіру до банківської системи українці продовжують вкладатигроші у нове житло. Тим більше, ціни на первинному ринку особливо не відрізняються від вторинного. Середня вартість квадратного метра у столиці коливається в межах п'ятнадцяти-двадцяти тисяч гривень. А от умови проживання - кращі.

В той же час на первинному ринку висока конкуренція. Лише за перше півріччя 2016-го року будівельні компанії отримали понад 650 дозволів на будівництво, що на 50% більше, ніж у попередній період. Крім того, новобудовам доводиться конкурувати і з уже зданими в експлуатацію об’єктами.

Як стверджує президент Будівельної корпорації «РІЕЛ» Ростислав Мельник, у 2017-му первинний ринок і надалі зростатиме в об’ємах будівництва, а на об’єкти, зведені у 70-80-х роках очікується спад цін. Це зумовлено тим, що за останні роки було введено понад 10 мільйонів квадратних метрів житла по всій Україні, які беруть інтенсивну участь у конкуруванні на вторинному ринку нерухомості.

За оцінками фахівців, в 2017 році тільки у столиці має з'явитися близько мільйона квадратних метрів нового житла, здебільшого економ та комфорт класів. В той же час ціни у доларовому еквіваленті залишатимуться більш-менш стабільними. Експерти прогнозують незначне коливання вартості в межах 10-15%.