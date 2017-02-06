Будівництво в Україні за рік подорожчало майже на 10%

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зросли на 9,2%, повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 14,8%. Найменше збільшилася вартість робіт у сфері будівництва транспортних споруд - на 6,6%.

При цьому вартість БМР в грудні 2016 року порівняно з листопадом зросла на 1,2% (у листопаді вартість відносно жовтня зросла на 0,9%).

Читайте такожЕксперти назвали міста з найдорожчим у світі житлом

Найбільше зростання цін на БМР у грудні зафіксовано у сфері будівництва транспортних споруд - на 1,7%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в 2015 році зросли на 27,1% порівняно з 2014 роком, а в 2014 році порівняно з 2013 роком - на 9,5%.