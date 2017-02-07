Місцева влада компенсувала понад 4 мільйона за "теплими" кредитами

Місцева влада в регіонах України компенсували 4,4 мільйона гривень учасникам державної програми з енергоефективності, які взяли "теплі" кредити.

Про це повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

"Важливо те, що місцева влада виконує взяті на себе зобов'язання і продовжує відшкодовувати громадянам частину суми або відсотків за "теплим" кредитами. Так, у січні 2017 року з місцевих бюджетів населенню та ОСББ виплачено 4,4 мільйона гривень додаткової фінансової допомоги на утеплення житла", - цитує прес-служба голову Держенергоефективності Сергія Савчука.

Згідно з повідомленням, завдяки укладеним тісним партнерським зв'язкам з Держенергоефективності вже третій рік місцева влада розробляє і приймають програми додаткової фінансової допомоги населенню та ОСББ на енергоефективні заходи в рамках державної програми "теплих кредитів". На сьогодні в Україні працює 199 таких програм.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Кабінет міністрів України заклав у державний бюджет на 2017 рік 400 мільйонів гривень на реалізацію програми з видачі населенню "теплих" кредитів.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.

Місцеві органи влади також підключаються до цієї програми і розробляють власні програми з відшкодування населенню частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів. Це дозволяє населенню брати участь відразу в декількох програмах енергоефективності.