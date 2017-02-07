В Україні з 1 травня знизять соцнормативи на використання тепла, електрики і газу

14:47, 07 лютого 2017
Нерухомість
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Кабмін переглянув окремі соціальні нормативи з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв домогосподарствами.

Фото УНІАН

Кабінет міністрів України прийняв постанову про зниження з 1 травня 2017 року соціальних нормативів на використання теплової енергії, електрики і газу, які встановлюються для розрахунку розміру субсидій для населення.

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Згідно з опублікованою на сайті уряду постановою від 6 лютого, Кабмін переглянув окремі соціальні нормативи з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв домогосподарствами.

Наголошується, що соціальні норми споживання газу знижено до 5 куб. м з 5,5 куб. м на 1 кв. м опалювальної площі.

Крім того, знижено нормативи споживання теплової енергії для централізованого теплопостачання абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку: до 0,0431 Гкал з 0,0548 Гкал на 1 кв. м опалювальної площі на місяць в опалювальний період; електричної енергії для індивідуального опалення: до 51 кВт-год з 65 кВт-год на 1 кв. м опалювальної площі на місяць в опалювальний період.

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Також переглянуто коригувальні коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення в багатоповерхових будинках.

У прес-службі Кабміну зазначили, що відповідне рішення уряду не передбачає проведення перерахунків діючих субсидій, оскільки набуває чинності з 1 травня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 27 квітня 2016 року змінив норми споживання комунальних послуг, які встановлюються державою для розрахунку розміру субсидій для населення.

Це рішення було прийнято з метою приведення норм споживання комунальних послуг до реальних обсягів споживання. Застосовувати встановлювані державою норми споживання почали в 2014 році після прийняття постанови №409, що дало змогу полегшити громадянам отримання субсидій, оскільки їм більше не потрібно отримувати довідки про рівень споживання у постачальників комунальних послуг.

Постанова №409 встановлює соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами для громадян, які відповідно до законодавства отримують субсидію на їх оплату. До них належать норми споживання газу, електричної або теплової енергії в розрахунку на 1 кв. м житла для централізованого та індивідуального опалення. Також йдеться про користування послугами з централізованого постачання холодної та гарячої води, а також водовідведення, для яких встановлюються норми обсягів на одну людину на місяць. Відповідні норми застосовуються для користування газом, електроенергією та для вивезення відходів.

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