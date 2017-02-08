Кабмін продовжив дію "теплих" кредитів і виділив на них 400 мільйонів

Кабінет міністрів України продовжив дію програми часткової компенсації так званих "теплих" кредитів, що направляються на термомодернізацію і заходи з підвищення енергоефективності в житловому секторі, і виділив на ці цілі 400 мільйонів гривень.

Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з посиланням на віце-прем'єр-міністра - голову відомства Геннадія Зубка.

"Ми не тільки продовжили програму на 2017 рік, але й удосконалили процедуру надання кредитів, посилили контроль за впровадженням енергоефективних заходів та використанням засобів, передбачили систему моніторингу ефективності виконання програми", - цитує прес-служба Зубко.

Як уточнили в прес-службі, на програму "теплих" кредитів в 2017 році передбачили 400 мільйонів гривень.

"Програма "теплих" кредитів довела свою ефективність і затребуваність у населення. З моменту старту програми на впровадження енергоефективних заходів видано понад 163 тисяч кредитів на суму 2,7 мільярда гривень, якими скористалися громадяни, ОСББ та ЖБК", - наголосив Зубко.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Кабінет міністрів України заклав у державний бюджет на 2017 рік 400 мільйонів гривень на реалізацію програми з видачі населенню "теплих" кредитів.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.