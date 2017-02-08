Кабмін продовжив дію "теплих" кредитів і виділив на них 400 мільйонів
Загалом з моменту старту програми "теплих кредитів" видано понад 163 тисячі кредитів на суму 2,7 мільярда гривень, якими скористалися громадяни, ОСББ та ЖБК.
Кабінет міністрів України продовжив дію програми часткової компенсації так званих "теплих" кредитів, що направляються на термомодернізацію і заходи з підвищення енергоефективності в житловому секторі, і виділив на ці цілі 400 мільйонів гривень.
Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з посиланням на віце-прем'єр-міністра - голову відомства Геннадія Зубка.
"Ми не тільки продовжили програму на 2017 рік, але й удосконалили процедуру надання кредитів, посилили контроль за впровадженням енергоефективних заходів та використанням засобів, передбачили систему моніторингу ефективності виконання програми", - цитує прес-служба Зубко.
Як уточнили в прес-службі, на програму "теплих" кредитів в 2017 році передбачили 400 мільйонів гривень.
"Програма "теплих" кредитів довела свою ефективність і затребуваність у населення. З моменту старту програми на впровадження енергоефективних заходів видано понад 163 тисяч кредитів на суму 2,7 мільярда гривень, якими скористалися громадяни, ОСББ та ЖБК", - наголосив Зубко.
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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Кабінет міністрів України заклав у державний бюджет на 2017 рік 400 мільйонів гривень на реалізацію програми з видачі населенню "теплих" кредитів.
Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.