Порошенко підписав закон, який посилює протидію незаконному будівництву в Україні

Відповідно до нового закону, порядок оформлення дозвільних документів визначатиметься не за категорією складності об’єкта будівництва, а за класом наслідків (незначний, середній, значний), йдеться у повідомленні на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Будівництво об’єктів середнього і значного класу наслідків здійснюватиметься виключно за дозвільною системою. Таким чином великі житлові комплекси, багатоповерхові будинки, соціальні об’єкти, торговельно-розважальні комплекси, офісні будівлі будуть зводитись виключно за наявності повного пакету дозвільної документації.

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«Такі кроки значно посилять ефективність боротьби держави проти незаконних забудов вже на етапі оформлення дозвільних документів, – повідомив голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев.

За його словами, недобросовісні забудовники більше не зможуть занижувати категорію складності аби зводити такі об’єкти, свідомо декларуючи недостовірну інформацію – про право на земельну ділянку, містобудівні умови та обмеження, чи уникнути проходження будівельної експертизи.

Також посилюється відповідальність державних органів влади, зокрема, посадових осіб органів держархбудконтролю, за прийняті ними рішення.

«Чіткі правила оформлення дозвільної документації, які встановлюються відповідно до нової редакції Закону, усунуть можливості для маніпулювання містобудівним законодавством як з боку забудовників, так і посадових осіб», – відзначив Кудрявцев.

За його словами, імплементація норм Закону дозволить суттєво підвищити рейтинг України в Doing Business та позитивно вплине на розвиток будівельної галузі в цілому.