"Укргазбанк" і "Укрбуд" запустили програму доступного житлового кредитування під 10% річних

Як повідомляє прес-служба "Укрбуду", мета співпраці фінансової установи та будівельного гіганта – вдихнути нове життя в іпотечне житлове кредитування в Україні. Першим результатом спільних зусиль сторін вже стала нова соціальна програма, за якої процентна ставка за кредитами на житло знижена до 10% річних. Фінансисти відзначають, що це як мінімум удвічі нижче ставок за будь-якими іншими існуючими сьогодні програмами.

"Ринок іпотеки – це природно, кожна людина має десь жити і абсолютно зручно користуватися кредитами. Єдина проблема – це вартість. І ми зробили перший крок, щоб цю вартість знизити, - говорить голова правління «Укргазбанку» Кирило Шевченко. - Ми підписали угоду, згідно до якої кожен зможе отримати іпотечний кредит під ставку 10% річних. І сьогодні термін такого кредиту дуже великий – до 20 років".

Такі умови надаються всім клієнтам «Укргазбанку», які беруть кредити на купівлю житла в новобудовах «Укрбуду» - як вже зданих в експлуатацію, так і споруджуваних. В цілому акредитацію отримали майже 40 об'єктів корпорації. За словами будівельників, для багатьох покупців, які не можуть відразу сплатити всю вартість житла, залучення іпотечного кредиту під невеликий відсоток може стати гідною альтернативою розстрочці від забудовника.

"При розстрочці ви викуповуєте певну кількість метрів, а на невикуплені метри ціна не фіксується, - підкреслює генеральний директор компанії «Укрбуд Девелопмент» Олег Майборода. - Якщо ж інвестор бере кредит, він вже не залежить ні від яких цін. Це великий плюс, він викуповує відразу сто відсотків і фіксує вартість квадратного метра за нинішньою ціною".

Згідно з проведеним співробітниками «Укргазбанку» аналізу, більшість їх клієнтів, які беруть кредити, намагаються погасити борг у якомога більш стислі терміни – від півроку до двох років. Тому в банку очікують, що знижена ставка на перший рік дозволить обзавестися житлом багатьом українським сім'ям, у яких раніше не було такої можливості.