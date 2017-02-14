Фінляндія може забрати у росіян нерухомість поблизу стратегічних об'єктів

Міністерство оборони Фінляндії в березні 2017 року розгляне угоди іноземців з нерухомістю, які можуть загрожувати безпеці країни. Деякі з них можуть бути скасовані.

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Про це заявила депутат парламенту Фінляндії Суна Кюмяляйнен, повідомляє Prian.ru.

«Стало ясно, що деякі угоди доведеться розірвати, оскільки продані об'єкти розташовані в критично невірних точках», - говорить Кюмяляйнен.

Представниця Соціал-демократичної партії збирається висунути ініціативу, згідно з якою угоди з нерухомістю для громадян з-за меж ЄС та ЄЕС вимагали б індивідуального дозволу.

Зараз Міністерство оборони країни перевіряє операції з нерухомістю, укладені поблизу об'єктів стратегічного призначення. Саме поняття такого об'єкта поки є недостатньо конкретним. І, на думку депутата, його необхідно розширити.

«У нас є вежі стільникового зв'язку, що розташовані на тіснозаселеній місцевості, нерухомість, розташована в прикордонній зоні, не кажучи вже про дачні котеджі, розташовані в зоні, що межує з військовими аеропортами», – пояснює Кюмяляйнен.

Нагадаємо, що за останні кілька років депутат багато разів пропонувала парламенту розглянути питання про заборону купівлі росіянами будинків у Фінляндії, проте ці ініціативи не набирали мінімальної кількості голосів, необхідних для початку цієї процедури.