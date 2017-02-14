МВФ вимагає від Кабміну скасувати оплату "комуналки" в розстрочку - ЗМІ

Міжнародний валютний фонд виступає за скасування можливості громадянам, які не отримують житлові субсидії, платити за житлово-комунальні послуги в розстрочку.

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Про це йдеться в проекті меморандуму України з МВФ, який є в розпорядженні ЕП.

Зокрема, МВФ вимагає до 1 квітня 2017 року скасувати норму, за якою домогосподарства, які не отримують субсидій, могли здійснювати оплату за опалення протягом 12 місяців (в розстрочку - ред.).

Варто зазначити, що цей пункт досі залишається неузгодженим.

Згідно з меморандумом, МВФ також зажадав знизити норми споживання з 5,5 до 4,5 кубометра на 1 кв. метр для індивідуального опалення, та з 65 до 51 кВт/год за 1 кв. метр електроенергії, що використовується для індивідуального опалення.

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Цей пункт Україна частково виконала. Зокрема, переглянуто соціальні нормативи використання газу для індивідуального опалення: з 5,5 кубометра до 5,0 кубометра на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період.

Також переглянуті нормативи споживання електроенергії для індивідуального опалення: з 65 кВт·год до 51 кВт·год на 1 кв. метр опалювальної площі.

Як відомо, Кабмін дозволив українцям платити за комуналку в розстрочку 19 жовтня.

Згідно з цією нормою, споживач може отримати розстрочку на місяць звернення повинен сплатити 50% рахунку, а іншу частину необхідно сплатити рівномірно протягом квітня-вересня наступного року, до початку наступного опалювального сезону.