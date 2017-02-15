Гройсман переклав відповідальність за високу комуналку на місцеву владу

Структуру комунальних тарифів в Україні формують місцеві органи влади і подають свої рішення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, для перевірки та затвердження.

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Як повідомили в прес-службі уряду, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, звертаючи увагу громадськості на те, що саме місцева влада, а не уряд, несе відповідальність за рівень і кінцеву вартість комунальних послуг у регіонах.

«Тарифи на тепло, на гарячу воду уряд України не встановлює. Відповідне подання формують місцеві органи влади і утверджує незалежний регулятор, який не має стосунку до системи уряду, - сказав Гройсман. - Але подання формує не незалежна комісія, а кожна міська рада кожного міста в Україні, де виробляється тепло. Вони (міські ради - УНІАН) роблять свої розрахунки, несуть їх комісії і просять перевірити. На структуру формування витрат на тепло, воду, гарячу воду в Україні впливають місцеві органи влади за твердженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг", - підкреслив глава уряду.

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Гройсман нагадав, що Кабмін зі свого боку встановив єдину граничну ринкову ціну на газ, що поклало край спекуляціям, корупції та відкатам під час продажу палива. "Раніше на цьому заробляли гроші, а "Нафтогаз" (державний енергохолдинг «Нафтогаз України» - УНІАН) був збитковою компанією», - сказав Гройсман, нагадавши, що за підсумками 2016 року «Нафтогаз» отримав прибуток.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, рівень розрахунків населення за централізоване опалення і гаряче водопостачання в 2016 році становить майже 93%. Рівень оплати бюджетних установ і промисловості в 2016 році становить 100%.