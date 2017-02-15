Київ продовжив термін прийому комуналки зі знижкою до 25 лютого – "Ощадбанк"

Київська влада, як і місяцем раніше, продовжила термін прийому комунальних платежів у столиці зі знижкою до 25 лютого 2017 року.

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Про це повідомили в прес-службі державного «Ощадбанку», пояснюючи це рішення заявою «Укрпошти» про тимчасове припинення прийому платежів на користь комунального підприємства ГІОЦ.

Враховуючи значне зростання кількості платників комунальних послуг, у банку рекомендували активніше використовувати дистанційні канали оплати, включаючи мобільний та інтернет-банкінг, сайти ГІОЦ gioc.kiev.ua і ЦКС cks.kiev.ua, а також інформаційно-платіжні термінали.

«Просимо враховувати зазначені обставини і з розумінням поставитися до додаткового навантаження на співробітників наших відділень», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня «Укрпошта» тимчасово припинила прийом комунальних платежів на рахунки київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" у зв'язку з нерентабельністю послуг.