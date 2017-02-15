Луценко доручив перевірити роботу Нацкомісії з контролю за комунальними тарифами

Генеральний прокурор України Юрій Луценко дав доручення перевірити роботу Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), щодо контролю комунальних тарифів для населення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час наради за участі керівників регіональних прокуратур та керівників самостійних структурних підрозділів ГПУ щодо підсумків роботи Генпрокуратури за минулий рік.

За словами Луценка, центральний апарат відомства цього року має провести перевірку НКРЕКП щодо того, як комісія контролює тарифи.

Він наголосив, що найвищі тарифи на комунальні послуги - на Київщині, Львівщині та Дніпропетровщині.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що структуру комунальних тарифів в Україні формують місцеві органи влади і подають свої рішення для перевірки та затвердження до НКРЕКП.

За словами Гройсмана, саме місцева влада, а не уряд, несе відповідальність за рівень і кінцеву вартість комунальних послуг у регіонах.