Держенергоефективності та "ПриватБанк" домовилися про взаємодію у сфері "теплих" кредитів

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження і націоналізований "ПриватБанк" підписали договір про взаємодію в сфері надання "теплих" кредитів, які передбачають відшкодування позичальникам частини кредиту на придбання енергоефективних матеріалів і обладнання.

Як передає кореспондент УНІАН, з боку Держенергоефективності договір підписав керівник агентства Сергій Савчук, з боку банку – голова правління Олександр Шлапак.

Як зазначив у ході церемонії підписання Савчук, з початку дії держпрограми – жовтня 2014 року – нею скористалися понад 215 тисяч сімей, отримавши майже 2,8 мільярда гривень кредитів на утеплення свого житла, компенсація уряду по яким становила 1,16 мільярда гривень.

"На сьогоднішній день тимчасово передбачений ліміт 432 мільйони гривень з можливістю збільшення цих витрат надалі. Цей ліміт розподілений між банками, але "ПриватБанку" для початку надана дещо менша сума – 100 мільйонів гривень, оскільки поки що він не має історії по роботі з "теплими" кредитами з населенням та ОСББ", - сказав він.

За словами чиновника, якщо "ПриватБанк активно включиться в цей процес, це буде підставою для переформатування ліміту між банками та звернення до уряду з пропозицією збільшити загальне фінансування проекту".

Читайте такожУкраїнські банки видали ОСББ "теплих" кредитів майже на 78 мільйонів

У свою чергу Шлапак зазначив, що "ПриватБанк" пропонує своїм клієнтам "безбумажное" оформлення кредиту, тобто можливість вибору і оплати обладнання в режимі "онлайн" з застосуванням мобільних і інтернет-додатків банку. За його словами, банк вже заздалегідь розрахував ліміти кредитування на 70 мільярдів гривень для 5,5 мільйона фізосіб з 20 мільйонів своїх клієнтів, і вони зможуть отримати відповідні кредити, а також є ліміти на 3,5 мільярда гривень для 12 тисяч клієнтів банку - ОСББ.

"Ми взяли на себе завдання поставити ставку від 18% до нуля і жодних комісій для банку. Ми зможемо більшість кредитів видати людям за ставкою від нуля до 5-6%", - сказав Шлапак, зазначаючи, що банк розглядає цей проект як завдання уряду реалізувати програму з максимальною користю для людей і їх мінімальними витратами, а не спосіб заробітку. "Ми з понеділка запускаємо цю програму, відправляємо листи-попередження всім нашим клієнтам про те, що програма починається. Думаю, що до березня місяця ми видамо перші кредити", - додав він.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України заклав у державний бюджет на 2017 рік 400 мільйонів гривень на реалізацію програми з видачі населенню "теплих" кредитів.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.

В даний час програма реалізується трьома найбільшими державними банками – "Ощадбанк", "Укрексімбанк" і "Укргазбанк".