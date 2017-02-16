Націоналізований "ПриватБанк" почне видавати іпотечні кредити

Націоналізований «ПриватБанк» може розпочати видачу іпотечних кредитів громадянам протягом місяця, повідомив журналістам голова правління банку Олександр Шлапак.

«Іпотеку будемо видавати. Ми затвердили на КУАП (Комітет управлінні активами і пасивами) нові проекти. Думаю, що запуск буде протягом місяця», - сказав Шлапак, відповідаючи на запитання про нові кредитні програми банку.

За його словами, взяти кредит можна буде для купівлі житла, як на первинному, так і вторинному ринку, однак банк не буде зв'язуватися з недобудовами.

При цьому Шлапак анонсував, що ставки для клієнтів будуть досить привабливими. «Я думаю, що вони нас приємно здивують», - додав він, не уточнюючи конкретних показників.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України ПриватБанк» (м. Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

За оцінками Національного банку України, банківська система після проведеної очищення готова до кредитування, при цьому регулятор бачить перспективи для розвитку іпотечного кредитування.

Активи працюючих банків України, без врахування неплатоспроможних банків, у 2016 році зросли на 1,913 млрд грн, або на 0,2%, – до 1,256 млрд грн, при цьому обсяг кредитів фізособам за цей період скоротився на 10,4% або на 18,326 млрд грн – до 157,385 млрд грн.