Київська влада закликала готельєрів не завищувати ціни під час проведення "Євробачення-2017"

Київська міська державна адміністрація (КМДА) закликала власників готельного бізнесу не завищувати ціни на проживання в готелях під час проведення у столиці «Євробачення-2017».

Читайте такожОрганізатори розповіли, чого чекати українцям і туристам під час тижня Євробачення-2017 в Києві

Про це повідомила прес-служба КМДА з посиланням на заступника голови відомства Олексія Резнікова.

«Хочу повідомити, що на днях відбулася зустріч керівництва нашого управління туризму з представниками готельного бізнесу. Серед іншого, обговорювалося необґрунтоване підвищення цін на проживання під час проведення «Євробачення-2017». Ми провели роз'яснювальну роботу, і представники бізнесу пообіцяли врегулювати дане питання, і привести ціни до економічно обґрунтованих», - цитує прес-служба Резнікова.

За його словами, надійшли скарги щодо необґрунтованого підвищення цін на проживання в готелях під час проведення в Києві "Євробачення".

Читайте такожОрганізатори Євробачення-2017 обговорювали з російською стороною гарантії безпеки в Києві

Також Рєзніков підкреслив, що Київ готовий провести «Євробачення» на високому рівні.

«Ми визначили необхідні роботи з благоустрою і незабаром, як тільки дозволять погодні умови, почнемо їх виконання. Те саме стосується ремонту доріг, а їх поки одночасно 40 ремонтують уже, облаштування набережної тощо. Активна робота в частині безпеки, медицини, просування», - цитує прес-служба Резнікова.

У прес-службі додали, що потенціал Києва у частині розміщення туристів у готелях сягає 19 тисяч 500 місць, при тому, що протягом двох тижнів місто очікує близько 20 тисяч туристів. Крім того, ще близько 2 тисяч місць є в готелях у приміській смузі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Резніков відзначав, що київський бізнес у 2017 році зможе заробити близько 20 млн євро за два тижні проведення в Україні пісенного конкурсу «Євробачення» завдяки великому потоку туристів.