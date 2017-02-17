Українці за рік заплатили 1,4 мільярда податку на нерухомість - в 2 рази більше, ніж роком раніше

Надходження до місцевих бюджетів від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2016 році становили 1,419 млрд грн, що в 1,9 разу більше, ніж за 2015 рік.

Читайте такожПодаток на нерухомість у 2016 році заплатять 350 тисяч українців – Фіскальна служба

Про це повідомила Державна фіскальна служба у відповідь на запит УНІАН.

Згідно з повідомленням, у 2016 році надходження до місцевих бюджетів від податку на нерухомість становили 1,419 млрд грн, з яких 1,209 млрд грн - від юридичних осіб, 0,210 млрд грн – фізичних осіб.

У повідомленні також зазначено, що в 2016 році власники житлової нерухомості сплатили 154 млн грн зазначеного податку, що на 56 млн грн більше, ніж за 2015 рік.

У Фіскальній службі відзначили, що в 2015 році надходження до місцевих бюджетів від податку на нерухомість становили 745,7 млн грн.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2017 року в Україні набув чинності Закон України від 20 грудня 2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», згідно з яким обкладаються податком на нерухомість квартири площею понад 60 кв. м і приватні будинки площею понад 120 кв. м, при цьому податок не перевищує 3% від мінімальної зарплати за 1 кв. м на рік.

Ставки на цей рік встановлюються рішеннями рад.