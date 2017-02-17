Українці за рік заплатили 1,4 мільярда податку на нерухомість - в 2 рази більше, ніж роком раніше
У 2016 року власники житлової нерухомості сплатили 154 млн грн зазначеного податку, що на 56 млн грн більше, ніж за 2015 рік.
Надходження до місцевих бюджетів від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2016 році становили 1,419 млрд грн, що в 1,9 разу більше, ніж за 2015 рік.
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Про це повідомила Державна фіскальна служба у відповідь на запит УНІАН.
Згідно з повідомленням, у 2016 році надходження до місцевих бюджетів від податку на нерухомість становили 1,419 млрд грн, з яких 1,209 млрд грн - від юридичних осіб, 0,210 млрд грн – фізичних осіб.
У повідомленні також зазначено, що в 2016 році власники житлової нерухомості сплатили 154 млн грн зазначеного податку, що на 56 млн грн більше, ніж за 2015 рік.
У Фіскальній службі відзначили, що в 2015 році надходження до місцевих бюджетів від податку на нерухомість становили 745,7 млн грн.
Довідка УНІАН. З 1 січня 2017 року в Україні набув чинності Закон України від 20 грудня 2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», згідно з яким обкладаються податком на нерухомість квартири площею понад 60 кв. м і приватні будинки площею понад 120 кв. м, при цьому податок не перевищує 3% від мінімальної зарплати за 1 кв. м на рік.
Ставки на цей рік встановлюються рішеннями рад.