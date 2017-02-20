В Україні через подорожчання електроенергії перерахують субсидії

Розмір субсидій, які нараховують органи соціального захисту як часткову компенсацію вартості комунальних послуг, у березні буде переглянуто і перераховано у зв'язку з плановим підвищенням тарифів на електроенергію.

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Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці уряду у Facebook.

«У березні 2017 року буде проведено перерахунок розміру субсидії для всіх її одержувачів у зв'язку з плановим підвищенням цін на електроенергію, - йдеться в повідомленні.

У повідомленні також вказується, що перерахунок субсидій здійснюється органами соціального захисту населення автоматично.

Уряд також має намір компенсувати зростання тарифів за тепло для тих споживачів, які отримують рахунки згідно з нормативами споживання.

«Доплату буде проведено через особові рахунки громадян в теплопостачальних організаціях, які зобов'язані за результатами опалювального сезону зробити перерахунок і відобразити всю необхідну інформацію в платіжці», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року Нацкомісія з регулювання ринку електроенергетики і комунальних послуг затвердила дворічний графік підвищення тарифів на електроенергію для населення, що передбачає поетапне зростання до рівня 90 коп./КВт-год при споживанні до 100 кВт-год на місяць і 1, 68 грн/кВт-год - при споживанні понад 100 кВт-год на місяць. Останній етап підвищення заплановано на 1 березня 2017 року.

За даними Держстату, субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2016 році були призначені 7,7 млн сімей, що становило 103,3% загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями.