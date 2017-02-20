Нерухомість Лондона на фоні Brexit подешевшала до шестирічних мінімумів

Ціни на нерухомість в Лондоні впали за рік до шестирічних мінімумів на фоні Brexit і високих цін минулих періодів, повідомляє Bloomberg з посиланням на аналіз даних з сайту Rightmove та інших джерел. Темпи зростання цін на нерухомість в іншій частині Великобританії скоротилися до чотирирічних мінімумів, зазначає агентство.

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Середні ціни на нерухомість скоротилися на 0,4% в лютому в порівнянні з роком раніше. Зростання цін за січень становило 2,9%. Це найповільніші темпи зростання цін з моменту закінчення рецесії в британській економіці в 2009 році. Аналіз цін проведений у фунтах стерлінгах і не враховує фактор девальвації національної валюти Великобританії після Brexit, передає RNS.

1 лютого британська Палата громад (нижня палата парламенту Великобританії) прийняла законопроект про Brexit у другому читанні. Відповідне голосування було проведено після рішення Верховного суду, який постановив, що уряд країни не має права приймати рішення про вихід з ЄС без рішення парламенту, оскільки це рішення спричинить за собою зміни в британському законодавстві, що є прерогативою парламенту.