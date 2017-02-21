Обсяг субсидій на компослуги в січні зріс на чверть - до 920 мільйонів

Жителям України в січні 2017 року було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 920,2 мільйона гривень, що на 23,5% перевищує аналогічний показник 2016 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені на суму 581,9 мільйона гривень, у сільській – 338,3 мільйона гривень.

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За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні було призначено 604,9 тисячі сімей (126,4% звернулися за субсидією, враховуючи тих, хто звернувся в 2016 році, але отримав тільки в 2017 році). В міській місцевості субсидії призначені 417,1 тисячі сімей, у сільській – 187,8 тисячі сімей. Порівняно з січнем 2016 року кількість сімей, яким призначено субсидії, збільшилась на 13,4%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у січні 2017 року порівняно з січнем минулого року збільшився на 15,3% – до 1521,2 гривні.

Як повідомляв УНІАН, жителям України у 2016 році було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 5,7 мільярда гривень, що на 58%, або на 3,3 мільярда гривень, що більше, ніж у 2015 році.