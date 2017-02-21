Рада відмовилася спростити приватизацію земельних ділянок

За ухвалення законопроекту №3190 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо зняття штучних обмежень на реалізацію права на приватизацію та отримання в користування земельних ділянок» проголосували 170 народних депутата за необхідного мінімуму в 226 голосів.

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Наступні пропозиції спікера Андрія Парубія про повернення документа на доопрацювання в Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин і суб'єкту законодавчої ініціативи також не знайшли підтримки у депутатів.

Представляючи законопроект, заступник голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Олександр Бакуменко відзначив, що даний законопроект зніме штучні обмеження на реалізацію права на приватизацію.

«На думку комітету, затвердження цього законопроекту дозволить оптимізувати процедуру оформлення прав на земельні ділянки під нерухомим майном, посприяє будівництву інфраструктурних об'єктів, забезпечить права фізичних та юридичних осіб отримати землю для містобудівних потреб у власність і користування. Також створить підґрунтя для збільшення доходів місцевих бюджетів. Прошу підтримати рішення комітету», - зазначив він.

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Норми документа передбачають надання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування можливість передавати у власність та користування земельні ділянки державної та комунальної власності за відсутності детального плану або плану зонування у разі, якщо на земельній ділянці знаходиться будівля у власності особи, якій передається ділянка, і при будівництві лінійних об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури.

А також органи місцевої влади можуть оформити приватизацію земельних ділянок, наданих раніше в користування, та продовжити договори оренди.

Це питання викликало ряд зауважень народних депутатів, зокрема, Єгора Соболєва та лідера фракції «Радикальної партії» Олега Ляшка, які стверджували, що це створює передумови до «варварської» забудови і корупції. Однак, на думку авторів законопроекту, такі заяви депутатів є безпідставними, оскільки законопроект дозволить громадянам України приватизовувати земельні ділянки, оскільки не всі місцеві бюджети мають можливість на виготовлення містобудівної документації, а за законом заборонено приватизувати земельні ділянки в разі відсутності такої документації.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх поновлення та внесення до них змін. Основним видом містобудівної документації на місцевому рівні є генеральний план населеного пункту. План зонування території населеного пункту може бути розроблений у складі генерального плану цього населеного пункту. Законом також передбачено, що фінансування робіт з планування територій населених пунктів, районів у містах, кварталів, проведення містобудівного моніторингу, створення і ведення містобудівного кадастру відповідних територій, що здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законом. Виходячи із змін, внесених до ч. 3-4 ст. 24 Закону, які набрали чинності з 1 січня 2013 року, у разі відсутності плану зонування або детального плану території, зміна цільового призначення та передача земельних ділянок із земель державної і комунальної власності у користування або власність, забороняється.