Введення в експлуатацію житла в Україні за рік скоротилося на 15%

Обсяг введення в експлуатацію житла в Україні (без урахування окупованого Криму) в 2016 році порівняно з 2015 роком знизився на 15,2% – до 9,367 млн кв. м, повідомила Державна служба статистики України.

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За даними Держстату, в містах минулого року введено в експлуатацію 6,5 млн кв. м, у сільській місцевості – 2,86 млн кв. м. При цьому 43,7% загального обсягу житла введено в одноквартирних будинках, 56% – у будинках із двома і більше квартирами і 0,3% – у гуртожитках.

Всього минулого року введено в експлуатацію 112,6 тис. квартир, середня площа яких становила 80,2 кв. м.

За рахунок коштів держбюджету за звітний період введено лише 30,3 тис. кв. м житла (0,3% від загального обсягу), що на 42,3% менше рівня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році показник введення в експлуатацію житла в Україні в порівнянні з 2014 зріс на 13,3% – до 11 млн кв. м.