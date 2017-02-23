Борги киян за тепло з початку року зросли майже на 20%

Загальна заборгованість столичних споживачів електроенергії перед компанією "Київенерго" з початку 2017 року зросла на 19%, або 896,8 мільйони гривень, і станом на 1 лютого перевищила 4,736 мільярда гривень, повідомила прес-служба компанії.

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"Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед "Київенерго" станом на 1 лютого 2017 перевищила 4 736,0 мільйонів гривень і зросла з початку 2017 року на 896,8 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Споживачі Шевченківського і Печерського районів залишаються найбільшими боржниками "Київенерго", їх заборгованість на 1 лютого склала 612,9 мільйона гривень та 408,6 мільйони гривень відповідно.

Довідка УНІАН. "Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.