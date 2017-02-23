В Україні обсяг угод купівлі-продажу житла за рік зріс на 20%

Нотаріуси України у 2016 році завірили майже 258,7 тисяч договорів купівлі-продажу квартир і житлових будинків, що майже на 20% перевищило показники 2015 року. У Києві обсяг угод купівлі-продажу житла торік також зріс на 20% порівняно з 2015 роком - до 36,690 тис. угод.

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Про це у відповідь на запит УНІАН повідомили в Міністерстві юстиції України.

«Відповідно до «Звіту державних та приватних нотаріусів»: у 2016 року нотаріусами України було посвідчено 258 738 договорів купівлі-продажу нерухомого майна, нотаріусами міста Києва посвідчено 36 690 договорів, а нотаріусами Київської області посвідчено 20 182 таких договорів», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні також вказується, що до 2015 року нотаріусами України було посвідчено 215 697 договорів купівлі-продажу нерухомого майна, нотаріусами міста Києва - 29 288 договорів, а нотаріусами Київської області посвідчено 16 078 таких договорів.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, скасування фіксованого мінімального розміру оплати послуг за нотаріальні посвідчення угод для приватних нотаріусів знизить вартість нотаріальних послуг приблизно на 30% через збільшення конкуренції.

Довідка УНІАН. Договір купівлі-продажу - договір, за яким продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму (Цивільний кодекс України, стаття 655).