Киян попереджають про жовто-зелену воду з кранів

У Києві із 27 лютого до 10 березня планується проведення випробувань теплових мереж у Дніпровському і Дарницькому районах із застосуванням органічного барвника.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Роботи здійснюватимуться з метою виявлення витоків теплоносія шляхом застосування органічного барвника – флуоресцеїну. Барвник не є токсичною речовиною і не шкідливий для організму», - запевняють в КМДА.

ТОВ «Євро-Реконструкція» отримала на проведення зазначених робіт відповідний дозвіл головного управління Держспоживслужби України в Києві, йдеться в повідомленні.

Водночас у КМДА попереджають, що «в результаті проведення випробувань у квартирах мешканців зазначених районів може спостерігатися в кранах вода жовто-зеленого кольору».