В Україні хочуть запровадити європейські стандарти в будівництві

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) розробило на основі Регламенту ЄС №305 законопроект, який дасть змогу впровадити європейську систему технічного регулювання в будівельній галузі та єдині стандарти на будівельному ринку.

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Про це повідомив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе під час круглого столу з представниками Європейського союзу з технічних узгоджень у будівництві (UEAtc) і Міждержавної гільдії інженерів-консультантів (МГІК).

«Якщо ми хочемо розвиватися і рухатися в напрямку Європи, прийняття єдиних європейських стандартів і норм є необхідним і невідкладним кроком, - сказав Парцхаладзе, додавши, що необхідно привести у відповідність з ЄС українське законодавство, а також запозичити досвід і культуру у запровадженні прозорих і цивілізованих правил роботи на будівельному ринку. «З прийняттям цього законопроекту ми інтегруємо український будівельний ринок в європейський простір, застосовуючи найкращі практики і технології», - підкреслив він.

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За словами заступника міністра, прийняття законопроекту створить сприятливі умови для розвитку бізнесу і поліпшить інвестиційний клімат в Україні.

Парцхаладзе також повідомив, що сьогодні цей документ буде представлений на урядовому Комітеті.

«Для ефективної дії законопроекту необхідно розробити й ухвалити близько 20 підзаконних актів. Це велика і складна робота, і в цьому питанні для нас дуже важливо заручитися підтримкою і допомогою професійних фахівців міжнародного рівня», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства оголосило про намір адаптувати сертифікацію будівельної продукції до європейських стандартів, які регулюються регламентом ЄС №305.

Парцхаладзе тоді зазначив, що після прийняття закону українські виробники зможуть конкурувати за кордоном, а виробники продукції, які хочуть зайти на український ринок, розумітимуть, що додаткових документів не потрібно.