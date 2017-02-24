Будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт на 35%

Будівельні підприємства України в січні 2017 року збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 35% – до 3,87 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, за даними Держстату, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період збільшилися на 42,1% – до 2,15 млрд грн, зокрема, з будівництва житлових будинків – на 57,4%, до 1,3 млрд грн, з будівництва нежитлових будівель – на 22,6%, до 851,6 млн. грн. Роботи з будівництва інженерних споруд зросли на 27,1% – до 1,72 млрд грн.

У Держстаті зазначають, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні становили 83,7% від загального обсягу, у той час як роботи по капітальному та поточному ремонту – 8% і 8,3% відповідно.

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Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період збільшили обсяги робіт на 23,4% – до 906 млн грн, виконавши 23,4% від загального обсягу робіт в країні.

У повідомленні Держстату наголошується, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України в 2016 році збільшили обсяги робіт порівняно з 2015 роком на 13,1% - до 70,9 млрд грн.

У 2015 році українські будівельні підприємства знизили обсяги робіт порівняно з 2014 роком на 14,9% – до 55,9 млрд грн.